Снижение отгрузки угля из Кузбасса по железной дороге может привести к потере доходов

КЕМЕРОВО, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Кузбасса, где добывается больше половины российского угля, прогнозируют потери доходов угольной отрасли и бюджета на фоне неисполнения планов по отгрузке угля по железной дороге. Задерживается отгрузка 1,4 млн тонн угля, сообщили ТАСС в министерстве угольной промышленности региона.

"По информации ОАО "РЖД" за первые 17 суток февраля 2022 года предприятиями угольной отрасли Кузбасса отгружено 9,1 млн тонн угля при плане 10,5 млн тонн (86,8%). Срыв исполнения контрактных обязательств в результате критической ситуации с вывозом ОАО "РЖД" продукции предприятий угольной отрасли Кузбасса приведет не только к потере доходов, но и к выставлению штрафных санкций со стороны покупателей, а в случае затяжного падения поставки к возможной утрате отдельных рынков сбыта", - рассказали в министерстве.

При этом региональные власти не исключают, что сложившаяся в отрасли ситуация может негативно сказаться и на бюджете. На налоговые платежи предприятий угольной промышленности в Кузбассе приходится большая часть доходов региональной казны.

Как сообщалось, РЖД рассчитывают на нормализацию перевозок в ближайшую декаду. В холдинге ранее ТАСС пояснили, что снижение объемов перевозок в феврале произошло на фоне заражения сотрудников локомотивных бригад коронавирусом, однако в последние дни наблюдается спад заболеваемости.

О ситуации в Кузбассе

Ранее издание РБК сообщило, что вице-губернатор Кузбасса Андрей Панов доложил в письме (копия есть в распоряжении РБК) замминистру транспорта Валентину Иванову и замминистру энергетики Петру Бобылеву о "критической ситуации" с вывозом угольной продукции из Кузбасса. На долю Кузбасса приходится почти 60% добычи угля в России, однако, как отмечает чиновник, его не удается вывозить из-за простоя вагонов на сети РЖД. По его словам, холдинг с начала февраля "систематически" не выполняет норматив среднесуточной погрузки в границах Кузбасского территориального управления Западно-Сибирской железной дороги.

Также вице-губернатор сообщил о том, что угольщики и стивидоры указывают на "крайне неудовлетворительную организацию работ" со стороны РЖД по своевременной отправке принятых к перевозке грузов. Так, чиновник считает, что Минтрансу необходимо провести независимую проверку наличия у РЖД технических и кадровых ресурсов, пишет РБК.