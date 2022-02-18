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Кризис на Украине

Польша настаивает в ЕС на финансовой помощи Украине

Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий отметил, что "независимая Украина - это польский государственный интерес"

БРЮССЕЛЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Польши настаивают на необходимости оказания Евросоюзом финансовой помощи Украине. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам саммита ЕС.

"Я склоняю наших партнеров к финансовой помощи Украине", - сказал он. "Сегодня надо ясно себе сказать, что независимая Украина - это польский государственный интерес", - добавил глава польского правительства.

16 февраля депутаты Европарламента провели окончательное голосование по решению Совета ЕС о предоставлении Украине нового пакета макрофинансовой помощи в виде кредита на сумму 1,2 млрд евро.

Теги
УкраинаПольшаКризис на УкраинеМоравецкий, Матеуш
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