На Хайнане несколько ключевых инвесторов получили премии от властей города Санья

ХАЙКОУ /Китай/, 18 февраля. /ТАСС/. Власти города Санья на острове Хайнань удостоили премиями несколько предприятий, которые удовлетворяют требованиям, предъявляемым к ключевым инвесторам порта свободной торговли. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По данным издания, 400 тыс. юаней (порядка $63 тыс. по текущему курсу) получили три китайские технологичные компании - Liebang ("Лебан"), Manma Wencheng ("Маньма вэньчэн") и Juncai Xinchi ("Цзюньцай синьчи"). Все они успешно прошли специальную проверку, организованную третьей компетентной независимой стороной.

"Мы будем стимулировать привлечение инвестиций в нужных направлениях, активно способствовать формированию развитых цепочек поставок", - прокомментировали в управлении инвестиционного развития Санья. По его сведениям, хайнаньское правительство будет уделять первостепенное внимание привлечению капитала в строительство масштабных проектов и наращиванию потенциала предприятий, которые станут основой для долгосрочного интенсивного роста порта свободной торговли.

"Заявку на получение премии мы оформили полностью в режиме онлайн, что очень удобно, - рассказал Го Синь, занимающий должность гендиректора зарегистрированной на Хайнане компании Liebang. - Весь процесс, связанный с прохождением процедур, был открытым и прозрачным".

По его словам, правительственный механизм, позволяющий предприятиям получить государственные денежные вознаграждения, действует довольно эффективно. "Нам очень быстро ответили", - добавил руководитель. Предприниматель уточнил, что в текущем году планирует расширить сферу деловой деятельности как в Санья, так и в административном центре провинции городе Хайкоу.

В январе прошлого года администрация Санья запустила программу по поощрению предприятий, инвестиционная деятельность которых играет важную роль в развитии города. В течение трех лет правительство намерено предоставлять специальные премии компаниям, способствующим устойчивому расширению и интенсивному росту местных рынков. Ключевыми условиями, позволяющими удостоиться вознаграждения, - высокая производительность и значительные налоговые отчисления в государственный бюджет.