Эксперт: санкции против РФ ведут к сокращению производства ФРГ на €5 млрд в год

БЕРЛИН, 18 февраля. /ТАСС/. Санкции в отношении России, введенные странами Запада в связи с воссоединением Крыма с РФ в 2014 году, приводят к ежегодному сокращению производства Германии примерно на €5 млрд, что составляет около 0,16% ВВП страны. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении руководителя германского Института экономических исследований Ifo по вопросам внешней экономики Лисандры Флах.

"Санкции, введенные из-за присоединения Крыма, сокращают объем производства Германии примерно на €5 млрд в год. Это 0,16% валового внутреннего продукта ФРГ", - отметила Флах. При этом она утверждает, что ущерб для России еще более весомый: он составляет, по оценке Флах, 1,2% российского экономического производства. "Если будут введены дальнейшие санкции, они могут создать дополнительную нагрузку на экономику Германии, а на экономику России - еще больше", - заключила руководитель центра Ifo по вопросам внешней экономики.

Европейский союз начал вводить санкции в отношении России в связи с событиями на Украине в марте 2014 года. Решение о том, что "в случае отсутствия разрядки напряженности в Крыму" Евросоюз будет применять "меры давления на Россию", было принято на экстренном саммите ЕС 6 марта 2014 года. Тогда же были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве.

Затем ЕС ввел в отношении России три пакета санкций: персональные, секторальные и так называемый крымский санкционный пакет. В 2018 и 2020 годах их дополнили санкции в связи с обвинениями в применении химоружия (так называемое дело Скрипаля и якобы отравление Навального). В 2019 году были введены ограничения из-за инцидента в Керченском проливе. В 2020 году к санкциям добавились ограничительные меры, связанные с обвинениями в кибератаках, в 2021 году - за нарушение прав человека (в связи с задержанием Алексея Навального).

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса. За воссоединение высказались 96,7% и 95,6% проголосовавших избирателей Крыма и Севастополя соответственно. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев и ЕС отказались признавать Крым частью России.