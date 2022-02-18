{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Россети Северный Кавказ" возглавил и. о. гендиректора Роман Левченко

Решение Совета директоров компании вступило в силу

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Генеральным директором ПАО "Россети Северный Кавказ" избран Роман Левченко, с апреля 2021 года руководивший компанией в статусе исполняющего обязанности гендиректора, сообщили в пресс-службе компании.

"Решением Совета директоров ПАО "Россети Северный Кавказ" Роман Левченко избран на должность генерального директора крупнейшей электросетевой компании Северо-Кавказского федерального округа сроком на три года. <…> Левченко в марте 2021 года был назначен заместителем генерального директора по взаимодействию с субъектами рынка электроэнергетики, а с апреля того же года исполнял обязанности гендиректора компании", - говорится в сообщении.

Решение Совета директоров компании об избрании Левченко генеральным директором компании вступило в силу с 18 февраля.

Теги
РоссияСеверный Кавказ
Компания "Новатэк" и власти Ямала расширили соглашение о сотрудничестве в развитии региона
Соглашение предусматривает мероприятия по целевым подготовкам кадров
Читать полностью