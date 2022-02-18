Финансирование новых саратовских региональных программ составит порядка 3 млрд рублей

ТАСС, 18 февраля. Финансирование новых программ Саратовской области составит около 3 млрд рублей, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона в своем официальном Telegram-канале со ссылкой на губернатора Валерия Радаева. Средства направят на ремонт 100 школ и 100 детских садов, 50 домов культуры, а также модернизацию водоснабжения в нескольких районах, развитие внутрипоселковых дорог и на другие направления.

"Общее финансирование новых региональных программ в 2022 году составит почти 3 млрд рублей. Об этом губернатор Валерий Радаев сообщил на встрече с главами городских и сельских поселений. В числе новых программ: развитие сети внутрипоселковых дорог, модернизация водоснабжения в шести районах, ремонт 100 школ, 100 детсадов, 50 ДК, поддержка образовательных учреждений", - отмечается в сообщении.

Кроме того, власти продолжат реализацию программы по строительству жилья для медиков. Радаев отметил, что в 2021 году по программам выявили ряд сложностей. По его словам, муниципалитеты провели работу над ошибками, что должно вывести исполнение программ на более высокий уровень.

В качестве положительных примеров глава региона отметил Новозахаркинское муниципальное образование за активное участие в федеральных конкурсах и программах, включая комплексное развитие сельских территорий. В Яковлевском муниципалитете мобилизовали руководителей аграрных предприятий на системную помощь в благоустройстве сел. В Дюрском муниципалитете уровень вакцинации жителей сел достиг 80% благодаря активной позиции главы Алены Горбенко, отметил Радаев на совещании.