СМИ: SpaceX передала Тонга 50 станций спутниковой связи

СИДНЕЙ, 18 февраля. /ТАСС/. Американская компания SpaceX передала Королевству Тонга 50 станций спутниковой связи технологии VSAT. Об этом в пятницу сообщил местный новостной портал Matangitonga со ссылкой на премьер-министра королевства Сиаоси Совалени.

"Они (SpaceX - прим. ТАСС) отправляют более 50 станций. Мы рассматриваем варианты по их лучшему использованию", - сказал он.

Отмечается, что власти королевства приступят к размещению данных станций "в ключевых местах по всему Королевству Тонга для обеспечения связи и коммуникаций" при содействии специалистов SpaceX на следующей неделе.

Как сообщает издание, правительство Тонга планирует к 20 февраля завершить ремонт подводного кабеля, который обеспечивал островному государству международную телефонную связь и подключение к интернету.

Ранее министр коммуникаций Республики Фиджи Айяз Сайед-Хайюм сообщил, что сотрудники SpaceX прибыли на один из островов архипелага Фиджи для установки спутниковой станции сети Starlink, которая поможет восстановить доступ к интернету в Королевстве Тонга, пострадавшем в результате извержения вулкана и цунами.

Извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай началось в королевстве 14 января. 15 января сильный взрыв и активная вулканическая деятельность стали причиной ряда небольших цунами, в результате которых сильно пострадали расположенная на северном берегу острова Тонгатапу столица страны Нукуалофа и несколько небольших островов архипелага. Большая часть территории Королевства Тонга оказалась покрыта вулканическим пеплом, который представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья местных жителей.