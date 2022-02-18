"Северсталь" продает прокат на экспорт дороже, чем на внутренний рынок

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Горно-металлургическая компания "Северсталь" продает свой горячекатаный плоский стальной прокат на экспорт по ценам выше, чем для внутреннего рынка. Об этом на конференц-звонке с аналитиками сообщил заместитель генерального директора "Северстали" по финансам и экономике Алексей Куличенко.

"Сейчас цены [на горячекатаный прокат] на экспортном рынке выросли, и мы в ситуации, когда на российском рынке - негативная премия по отношению к экспорту, цены [в России] не могут расти с такой же скоростью, как на экспорте, - отметил Куличенко. - В целом, мы продаем на экспорт дороже, чем на российском рынке".

Согласно информации ценового агентства Fastmarkets, по состоянию на 14 февраля, российские цены на горячекатаный стальной лист толщиной 4 мм находились на уровне 80 тыс. рублей за тонну на условиях поставки CPT (Carriage paid to, "перевозка оплачена до" - прим. ТАСС) Москва, включая НДС.

Экспортные цены на горячекатаный стальной рулон из СНГ на ту же дату, по данным агентства, находились на уровне $895-905 за тонну на условиях поставки FOB (Free on board, "свободно на борту" - прим. ТАСС) Черное море, без НДС.