Титов предложил создать цифровую систему для контроля тарифов в сфере энергетики

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил создать автоматизированную информационную систему, которая позволит эффективно контролировать тарифные решения в сфере энергетики. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе бизнес-омбудсмена по итогам его встречи с представителями столичного среднего бизнеса.

"Невозможно эффективно контролировать все тарифные решения, а их десятки тысяч, пока их формирование непрозрачно. Мы предлагаем ввести в энергетике единую автоматизированную информационную среду, которая позволит Федеральной антимонопольной службе видеть реальную картину. Более того, в ее рамках можно будет принимать решения, учитывающие влияние одной отрасли на другую, чего нет сейчас", - сказал Титов, слова которого привела пресс-служба.

Он добавил, что завышение тарифов инфраструктурных монополий "является одним из главных факторов, препятствующих развитию экономики".

По его словам, для эффективного регулирования монополии, обоснованного формирования тарифов информационная система должна быть разветвленной. "Ведь в законе и сейчас четко определены все критерии по включению эксплуатационных расходов. Но при неправильном контроле все равно существует масса возможностей завысить их уровень. Необходимо ввести нормирование затрат, поскольку каждая технологическая операция повторяется из года в год, и всегда можно оценить, чего именно она стоит. Нужно синхронизировать планы по развитию конкретных регионов и естественных монополий, которые работают на их территории", - подчеркнул уполномоченный.

Титов добавил, что процесс мог бы начаться со включения частных подрядчиков в решение локальных вопросов цифровизации. "Но для этого нужно менять федеральный закон об электроэнергетике с тем, чтобы IT-бизнес мог получать необходимые для анализа "большие данные" о клиентах энергокомпаний", - добавил он.