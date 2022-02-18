Moody’s считает, что западные санкции против России могут оказать влияние на страны СНГ

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Присутствие российских войск вдоль границы с Украиной увеличивает риск ужесточения напряженности между двумя странами и новых западных санкций против России, говорится в обзоре рейтингового агентства Moody’s. Это может оказать влияние на страны СНГ через различные каналы ввиду экономических, финансовых и энергетических связей с Россией, а также из-за их слабых ликвидных и внешних позиций.

"Однако, давление в контексте рейтингов возможно только если жесткие санкции приведут к существенному замедлению российской экономики или повлекут серьезное нарушение энергопоставок", - добавили в агентстве. И то и другое маловероятно даже в случае эскалации напряжения, полагают там.

В агентстве добавили, что наиболее подверженными данным рискам являются Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Молдавия и Армения.

Ранее в Moody’s отмечали, что к пересмотру в сторону понижения суверенного рейтинга России может привести только "вторжение", планы которого неоднократно опровергались российской стороной на всех уровнях. Агентство Fitch также отмечало, что жесткие санкции в отношении России могут привести к негативным последствиям для суверенного рейтинга страны и рейтингов российских банков.