Цена мазута на бирже выросла за неделю более чем на 3%

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Биржевая цена на топочный мазут в Европейской части России с 14 по 18 февраля выросла более чем на 3%. По итогам торгов в пятницу стоимость этого вида топлива поднялась выше 32 тыс. рублей за тонну, обновив исторический максимум, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена топочного мазута выросла за торговую неделю на 3,2%. В пятницу рост цены этого вида топлива составил 1,5%, до 32,43 тыс. рублей за тонну. Таким образом, стоимость мазута вновь обновила рекордное значение. При этом цена мазута достигала максимума четыре торговых дня из пяти на этой неделе - 14 февраля, а также с 16 по 18 февраля.

Все виды дизельного топлива за неделю подешевели. Так, стоимость зимнего дизеля уменьшилась на 1,2%, до 58,52 тыс. рублей за тонну, межсезонного дизеля - на 1%, до 57,15 тыс. рублей за тонну. Летний дизель снизился в цене на 1,2%, до 55,62 тыс. рублей за тонну.

Бензин Аи-92 также немного подешевел - на 0,1%, до 51,63 тыс. рублей за тонну, бензин Аи-95 - на 0,3%, до 54,27 тыс. рублей за тонну. Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) упала на 16%, до 26,22 тыс. рублей за тонну. При этом на Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, этот вид топлива подешевел только на 4,9%, до 22,9 тыс. рублей за тонну.

Цена топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) в Европейской части России рассчитывалась только один торговый день на этой неделе - 16 февраля. Тогда она выросла почти на 3% и составила 63,14 тыс. рублей за тонну, обновив рекордное значение. Как следует из методики расчета территориальных биржевых индексов СПбМТСБ, индекс для любого вида нефтепродуктов не рассчитывается, если торги проводятся менее чем на трех базисах поставки топлива.