Потребление нефти в ЕС достигло рекордно низкого уровня в 2020 году с началом пандемии

БРЮССЕЛЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Конечное потребление (потребление товаров на цели, не связанные с производством) нефти и нефтепродуктов в ЕС с началом пандемии в 2020 году оказалось на рекордно низком уровне за 31-летний период и достигло 384 млн тонн нефтяного эквивалента (МТНЭ). Это на 8,9% меньше по сравнению с 2019 годом. Об этом в пятницу сообщило европейское статистическое агентство Евростат.

"В 2020 году конечное потребление нефти и нефтепродуктов для энергетических и неэнергетических целей в государствах ЕС сократилось на 8,9% до 384 (МТНЭ) и всего за один год достигло самого низкого уровня, когда-либо зарегистрированного за 31-летний период. Это демонстрирует влияние ограничений, направленных на борьбу с COVID-19, которые были введены в первые несколько месяцев 2020 года для большинства государств ЕС", - говорится в сообщении агентства.

Наибольшее падение в использовании нефти и нефтепродуктов наблюдалось в Люксембурге (-21,4%), на Мальте (-15,7%), а также в Греции, в Испании, в Швеции, в Словении и в Италии (в диапазоне от -14% до -15% каждая). Небольшой рост потребления был зафиксирован только в Финляндии и Словакии (около +0,4% каждая).

Исследователи подчеркнули, что в позапрошлом году были и другие рекордные показатели, связанные со снижением потребления нефти и нефтепродуктов. "В 2020 году появились другие рекордные показатели по нефти и нефтепродуктам. Среди них самая высокая зависимость от импорта (97%), самый низкий уровень добычи сырой нефти (18,7 млн тонн) и самое резкое падение производства нефтепродуктов (-12% по сравнению с 2019 годом)".

Самый высокий уровень конечного потребления нефти и нефтепродуктов в Евросоюзе был зарегистрирован в 2001 году. Он составил тогда 499 МТНЭ.