Reuters: ОПЕК+ намерена вернуть Ирану обязательства по сокращению добычи нефти

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. ОПЕК+ будет работать над интеграцией Ирана в обязательства по сокращению добычи нефти в Венском соглашении организации в случае снятия с него санкций США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в одной из делегаций.

"Весьма вероятно, что ОПЕК включит Иран в сделку, поскольку другого варианта нет", - сказал источник в ОПЕК+, который добавил, что возможность возобновления ядерного соглашения в ближайшее время видится вполне реализуемой.

В соглашении о сокращении добычи нефти участвуют страны ОПЕК и не входящие в объединение страны, например, Россия. При этом Иран, являясь членом организации, освобожден от обязательств по сокращению добычи, так как находится под санкциями США. Один из источников Reuters предполагает, что ОПЕК+ установит квоту на добычу нефти в Иране, но будет применять ее постепенно.

По данным Международного энергетического агентства, успешные переговоры могут снять санкции Соединенных Штатов в отношении экспорта Ирана. Это в свою очередь может привести к возвращению на рынок иранской нефти объемом 1,3 млн б/с и ослаблению нехватки мировых поставок. Источники ОПЕК+ также отметили, что дополнительные поставки из Ирана могут помочь закрыть пробел в достижении целевых показателей организации по добыче.

В ноябре 2018 года США ввели санкции в отношении Тегерана, запретив восьми крупнейшим импортерам иранской нефти, в том числе Южной Корее, покупать топливо у Ирана. 9 июня 2021 года замглавы Иранской национальной нефтяной компании по вопросам добычи нефти Фаррох Алихани заявил, что Иран способен в случае снятия санкций в течение месяца вернуться к прежнему уровню добычи нефти - более 3,3 млн баррелей в день. 11 ноября 2020 года глава Организации бюджетного планирования Ирана Сейед Хамид Пурмохаммади сообщил, что за 2020 год республика в среднем экспортировала около 600-700 тыс. баррелей нефти в день.

В соглашении ОПЕК+ о сокращении добычи нефти участвуют 10 из 13 членов Организации стран - экспортеров нефти, так как Иран, Ливия и Венесуэла освобождены от ограничений. В январе добыча участников сделки составила 23,8 млн б/с против положенной по условиям 24,554 млн б/с. Всего в январе "десятка" из ОПЕК смогла убрать с рынка 2,881 млн б/ с к базовому уровню в соглашении вместо положенных 2,130 млн б/с. Таким образом, условия сделки были выполнены на 135% от плана.