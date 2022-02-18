В Ингушетии в 2022 году планируют открыть четыре промпредприятия

МАГАС, 18 февраля. /ТАСС/. Кирпичный завод, а также производства по выпуску стройматериалов, локальных очистных сооружений и санитарно-гигиенических средств планируют запустить в работу в Ингушетии до конца 2022 года. Об этом сообщил в пятницу первый вице-премьер республики Олег Фурсов на бизнес-конференции в Магасе.

"Нам удалось значительно ускорить сроки ввода инвестпроектов. Инвестиционный портфель республики насчитывает около 40 проектов, которые в перспективе позволят нам заполнить существующие инвестиционные ниши. Четыре инвестиционных проекта будут реализованы в ближайшее время: это предприятие по производству детских санитарно-гигиенических средств ООО "Бест-Бренд", предприятие по производству современного облегченного кирпича ООО "КСМ Неон", локальных очистных сооружений ООО "Очистные сооружения" и производство строительных материалов ООО "Строй - Комфорт", - сказал Фурсов.

По его словам, за прошлый год в регионе было реализовано пять крупных инвестиционных проектов.

"Это лесоперерабатывающий комбинат, швейная фабрика, завод алюминиевых сплавов, первая очередь птицекомплекса по выращиванию и глубокой переработке мяса индейки, обувная фабрика, которые уже обеспечили занятость свыше 600 человек. При выходе на полную проектную мощность количество работающих увеличится до 2 263 человек", - добавил вице-премьер.

Фурсов также отметил, что для увеличения объема инвестиций в регионе действует поддержка инвесторов: освобождение от налога на имущество на срок окупаемости проекта, снижение налога на прибыль до 13,5%, снижение на 95% от арендной платы за аренду земельного участка и государственного имущества.