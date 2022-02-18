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Доллар превысил 77 рублей

Доллар превысил 77 рублей впервые с 14 февраля - данные торгов.

Президент внес в Госдуму протокол об отсрочке уплаты НДС из ЕЭАС в особые экономзоны
Протокол был подписан в Москве 8 февраля
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