Рост инвестиций в экономику России в 2021 году составил 6%

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Рост инвестиций в российскую экономику составил по итогам 2021 года 6%, сообщила журналистам замминистра экономического развития РФ Полина Крючкова.

"Отдельно стоит сказать о вкладе инвестиций в рост экономики. Наша оценка за 2021 год - около 6%, даже с учетом высокой базы предыдущего года. По ряду косвенных признаков - например, росту объемов строительства, производства машиностроительной продукции и стройматериалов - видим ускорение инвестиционного спроса в четвертом квартале", - сообщила Крючкова.

Замминистра подчеркнула, что именно оживление инвестиционной активности к концу года во многом стало причиной более высоких, чем ожидалось, темпов экономического роста. "Здесь повлиял в первую очередь значительный объем чистой прибыли компаний. Существенную ее часть бизнес вкладывал в развитие, а значит - новые рабочие места", - добавила она.

Основной вклад в рост прибыли, по данным Минэкономразвития, внесли экспортно ориентированные отрасли. При этом прибыль росла и в отраслях, ориентированных на внутренний рынок, пояснила Крючкова.

17 декабря прошлого года глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на съезде РСПП, спрогнозировал рост инвестиций в основной капитал РФ по итогам года в 5,6%.

Рост ВВП России в 2021 году, согласно первой оценке Росстата, достиг 4,7%, превысив прогноз Минэкономразвития в 4,4-4,5%.