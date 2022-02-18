Глава Wintershall Dea предостерег Запад от введения новых экономических санкций против РФ

БЕРЛИН, 18 февраля. /ТАСС/. Глава энергетического концерна Wintershall Dea Марио Мерен предостерег Запад от введения новых экономических санкций против России. Об этом он заявил в опубликованном в пятницу интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Экономические санкции редко помогают людям, что в прошлом постоянно доказывалось. Они не в интересах жителей Украины, России, Германии или Европы", - сказал Мерен. "Прекращение диалога не сделает наш мир безопаснее", - считает он. Глава концерна выступил в защиту запланированной на начало марта встречи президента РФ Владимира Путина с представителями германского бизнеса и выразил готовность участвовать в ней.

По словам Мерена, бизнес Wintershall Dea в России важен для Европы. Концерн является важным партнером "Газпрома" в ЕС в вопросах добычи природного газа и нефти.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. США и страны ЕС пригрозили Москве санкциями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.