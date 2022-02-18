Президент внес в Госдуму протокол об отсрочке уплаты НДС из ЕЭАС в особые экономзоны

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму протокол о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, связанный с особенностями уплаты НДС. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента. Протокол был подписан в Москве 8 февраля 2021 года.

Протоколом устанавливаются правила уплаты и исчисления налога на добавленную стоимость (НДС) на дату принятия товаров на учет при их импорте с территории одного государства - члена Евразийского экономического союза на территорию свободной (специальной, особой) экономической зоны, пределы которой полностью или частично совпадают с участками таможенной границы союза, функционирующей в Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2016 года. Речь идет об исчислении налога для налогоплательщиков, являющимися резидентами соответствующей зоны.

"С ратификацией протокола будет установлена возможность предоставления отсрочки по уплате налога на добавленную стоимость при импорте товаров с территории государств - членов Евразийского экономического союза в свободные (специальные, особые) экономические зоны Российской Федерации. Реализация протокола не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета", - говорится в официальном отзыве правительства РФ.