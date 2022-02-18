Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 3,35-4,05%

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Российский рынок акций завершал неделю активным снижением на фоне усиления тревожных сигналов с востока Украины, в частности сообщений об эвакуации части населения ДНР и ЛНР на территорию России. По итогам дня, рублевый индекс Мосбиржи упал на 3,35% - до 3 393,31 пункта, долларовый индекс РТС - на 4,05%, до 1 391,31 пункта. Доллар по состоянию на 20:17 мск вырос на 0,98%, - до 77,27 рубля, евро - на 0,89%, до 87,47 рубля.

Ближайший фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,38% и торгуется в районе $93,25 за баррель.

"В условиях роста напряженности многие предпочли зафиксировать прибыль перед наступлением выходных. Внешний рыночный фон также не благоприятствовал покупкам, большинство европейских площадок завершали неделю в красной зоне. Сообщения о происходящем на востоке Украины говорят о нарастающей эскалации. В то же время переговорный процесс между РФ и Западом продолжается, оставляя надежду на то, что наихудшего сценария удастся избежать. Госсекретарь США Энтони Блинкен предложил главе МИД РФ Сергею Лаврову встретиться на будущей неделе в Женеве для переговоров по актуальным геополитическим проблемам", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Рынок акций

Наибольшее снижение продемонстрировал финансовый сектор ("Сбер": -4,6%; ВТБ: -4,4%; "Мосбиржа": -2,8%), акции которого наиболее уязвимы к санкционным рискам. Бумаги TCS Group (-5,9%), провалились ниже отметки 5 000 рублей, рассказал ведущий аналитик ПСБ Алексей Головинов.

Нефтегазовый сектор ("Башнефть": -0,5%; "Новатэк": -2,4% и "Газпром": -4%) также выглядел довольно слабо. Бумаги "Лукойла" опустились на 2%, уйдя "под" 200-дневную среднюю. Аутсайдерами торгов стали бумаги и технологического сектора. Несмотря на сильное падение, акции Ozon (-9,9%) и Yandex (-7,4%) так и не вернулись к минимумам конца декабря, добавил Головинов.

Прогноз на 21 февраля

Кроме геополитики в фокусе внимания участников торгов в начале предстоящей недели останутся сигналы мировых ЦБ, цены на нефть, общерыночный аппетит к риску. "Из важной статистики и событий понедельника отметим первые февральские оценки индексов экономической активности PMI в производственном секторе и секторе услуг еврозоны, Великобритании, а также решение по базовой кредитной ставке Народного Банка Китая", - рассказал Бахтин.

Краткосрочно прогнозируется сохранение повышенной волатильности в рублевых активах. "В случае, если в предстоящие выходные не произойдет дальнейшей эскалации на востоке Украины, российский рынок акций может вновь перейти к активному восстановлению, а пара доллар-рубль сдвинуться к отметке 76 рублей", - добавил эксперт.

По оценкам "БКС мир инвестиций", 21 февраля индекс Мосбиржи может формироваться в диапазоне 3 300-3 500 пунктов, прогнозный диапазон курса рубля к доллару - 75,8-77,3 рубля. Целевые диапазоны закрытия понедельника для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю "Фридом финанс" составляют 3 275-3 485 пунктов, 75,75-77,05 рубля за доллар и 86,05-87 рубля за евро соответственно.