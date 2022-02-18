Законопроект о едином тарифе взносов на соцстрахование представили на обсуждение

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Минтруд России представил на общественное обсуждение пакет законопроектов о едином тарифе взносов на социальное страхование. Единый тариф составит 30% в пределах облагаемой базы и 15,1% на суммы сверх базы, то есть действующие тарифы не изменятся, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Минтруда.

"Поправками предусмотрено установить единый круг застрахованных лиц, а также ввести единый тариф взносов на обязательное социальное страхование (пенсионное, медицинское, социальное), который предусматривает перечисление страховых взносов единым платежом", - говорится в сообщении.

Предусматривается, что по всем видам обязательного социального страхования - пенсионного, медицинского и социального - будет единый круг застрахованных. "Сейчас граждане, работающие по гражданско-правовым договорам, могут воспользоваться только медицинским и пенсионным страхованием. Принятие законопроекта позволит сотрудникам, занятым по гражданско-правовым договорам, получать больничные, декретные выплаты и страховые выплаты в связи с уходом за ребенком до 1,5 лет. Это повысит социальную защищенность более 4 млн граждан", - добавили в министерстве.

Также предлагается установить единую базу для исчисления страховых взносов. Сейчас по общему правилу работодатели платят 22% с заработной платы работника в Пенсионный фонд РФ в пределах облагаемой базы и 10% с заработка, превышающего облагаемую базу, 5,1% в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования со всего заработка работника и 2,9% в Фонд социального страхования с заработка в пределах облагаемой базы. "Единый тариф составит 30% в пределах базы (это 22% на пенсионное страхование, 5,1% на ОМС и 2,9% на обязательное социальное страхование) и 15,1% на суммы сверх базы (10% из которых - на пенсионное страхование и 5,1% - на ОМС). Таким образом, действующие тарифы не меняются", - пояснили в министерстве.

Законопроектом предлагается сделать базу для социального страхования такой же, как и для пенсионного страхования. "Увеличение взносооблагаемой базы коснется работодателей, которые исчисляют страховые взносы с заработных плат от 86 тыс. рублей в месяц и выше. Это порядка 9% сотрудников" - добавили в Минтруде.

Сохраняются также и все льготы по страховым взносам, текущие 12 льготных режимов будут объединены в три группы со следующими тарифами страховых взносов: 15% с выплат выше МРОТ (малый и средний бизнес), 7,6% (резиденты ТОР и других экономических зон, СОНКО, благотворительные организации, Сколково, IT-организации, организации-мультипликаторы) и 0% (члены экипажей судов). Таким образом, все действующие льготные режимы будут сохранены. Внедрение тарифа предлагается осуществить с 1 января 2023 года.