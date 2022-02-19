Спрос на товары для горнолыжного спорта за время Олимпиады в Пекине вырос в 14 раз

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Спрос на товар для горнолыжного спорта увеличился в 14 раз за период зимней Олимпиады в Пекине. Об этом говорится в результатах аналитики AliExpress Россия, проведенной 1-15 февраля.

"Быстрорастущая категория товаров от российских продавцов - товары для горнолыжного спорта. Спрос на них увеличился в 14 раз за период. В топе товаров - комплекты лыж, водонепроницаемые лыжные костюмы и алюминиевые горнолыжные палки", - говорится в результатах исследования.

Спрос на коньки от российских продавцов вырос в 7,8 раз за период. Чаще всего пользователи выбирают хоккейные модели. В топе - ударопрочные модели для новичков стоимостью от 2,5 до 4 тыс. рублей. Следом за коньками для хоккея идут модели для фигурного катания. Среди таких товаров россияне покупают модели стоимостью от 3 до 5 тыс. рублей.

В 3,7 раза увеличился спрос на товары для хоккея от российских продавцов. Пользователи предпочитали заказывать хоккейные клюшки от 0,9 до 1,5 тысячи рублей.

Продажи товаров для сноубординга от российских продавцов выросли за первые две недели февраля в 7,9 раза год к году. В этой категории пользователи выбирают универсальные сноуборды средней жесткости, которые подходят для новичков. Стоимость популярных товаров в категории - 4-8 тыс. рублей.

В 3,6 раз вырос спрос на ботинки для лыж и сноуборда. Покупатели выбирают товары средней стоимостью от 1,8-3 тыс. рублей. Также россияне часто заказывали чехлы-сумки для лыж и сноуборда - спрос на них увеличился в 14,9 раза за период.

Аксессуары и сувениры

Спрос на аксессуары для горнолыжного спорта для от локальных продавцов вырос в 3,9 раз за период. В топе самых популярных товаров - горнолыжные маски от 600 до 1,7 тыс. рублей.

Также на фоне Олимпиады аналитики зафиксировали спрос на олимпийские сувениры - он увеличился в 10 раз. Чаще всего россияне интересуются брелками и значками с олимпийской символикой.

Сегодня на AliExpress Россия представлено более 102,5 тыс. российских продавцов с ассортиментом почти в 16,5 млн товаров и быстрой доставкой. Общее количество продавцов на AliExpress Россия превышает 400 тыс.