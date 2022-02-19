Хайнань расширяет рынок перед запуском новых механизмов офшорной зоны

ХАЙКОУ /Китай/, 19 февраля. /ТАСС/. Власти Хайнаня в 2021 году добились прогресса в расширении регионального рынка для создания на острове особой офшорной зоны и запуска новых механизмов порта свободной торговли в преддверии перехода местной системы таможенного контроля на новый режим работы. Об этом заявил заместитель главы комитета по делам развития и реформ провинции У Минъюэ.

"Наша провинция добилась хороших результатов на первой стадии работы по расширению масштабов рынка, - сообщил он на пресс-конференции, посвященной реализации особых мер регионального правительства, объявленных в начале апреля прошлого года. - На последующем этапе мы усилим координацию между руководящими и подчиненными структурами, возьмем инициативу в свои руки, <...> чтобы усилить стратегические рычаги, задействованные в преддверии закрытия таможенных пунктов на всей территории острова (имеется в виду переход к внешнеторговым механизмам новой офшорной модели до 2025 года - прим. ТАСС)".

Как уточнил чиновник, в соответствии с поставленной задачей в минувшем году Хайнань продемонстрировал обнадеживающие результаты в развитии культурно-гуманитарной программы, в реализации проектов по формированию передовой системы медицины и здравоохранения, а также в области экологически чистой энергетики. По его словам, в ближайшее время администрация провинции продолжит осуществлять последовательные преобразования в указанных направлениях, а также в финансовом секторе и в сфере образования.

Новые шаги в культурной сфере

В числе достижений за последние месяцы У Минъюэ упомянул Хайнаньскую международную культурно-художественную биржу в городе Санья, которая открылась в конце января. Аукционный дом Beijing Poly International Auction приурочил к началу ее работы праздничные торги, на которых было представлено в общей сложности 800 предметов роскоши и антиквариата, а продажи превысили 100 млн юаней (более $15,7 млн).

"Этот центр торговли художественными произведениями будет содействовать проведению выставок, заключению сделок и организации аукционов, <...> способствовать снижению издержек при покупке предметов искусства", - подчеркнул он. По словам чиновника, одна из главных задач в данном направлении - сформировать на Хайнане целостную отраслевую цепочку, которая будет тесно взаимодействовать с международными рынками.

Современные онлайн-услуги в сфере здравоохранения

Замглавы комитета отметил, что в последние месяцы власти региона создали надежные предпосылки для развития многофункциональной платформы, позволяющей в режиме онлайн предоставлять высококачественные услуги в области телемедицины и фармацевтики. "Это очень важный проект. Хайнаньский центр электронных рецептов - первая государственная экспериментальная площадка провинциального уровня, созданная для предоставления населению услуг с учетом спроса, на основании комплексных данных медицинского страхования, сферы здравоохранения и фармацевтического контроля", - заявил он.

У Минъюэ уточнил, что новая система упростит процедуры, связанные с диагностикой и назначением курса лечения, покупкой и доставкой лекарств. "В работу данного рецептурного центра будут вовлечены все медицинские учреждения Хайнаня. Постепенно он сформирует систему взаимодействия общенационального масштаба", - добавил он.

Как рассказал чиновник, важную роль в развитии подобной структуры сыграет международная зона медицинского туризма "Лэчэн" на востоке острова. Там будут постоянно внедряться новейшие методики, оборудование и препараты со всего мира. По его словам, благодаря целенаправленным усилиям правительства и компетентных коммерческих организаций услуги профессиональных врачей станут для пациентов гораздо более доступными.

Передовая эстетическая медицина

У Минъюэ также сообщил, что администрация провинции успешно развивает отрасль индустрии красоты и здоровья. В связи с этим уже в ближайшее время на Хайнане будет представлено порядка 120 видов национальной и зарубежной косметологической продукции. "Эти передовые препараты со всего мира внедряются на экспериментальной основе в соответствии с лицензиями, - сообщил он. - Они будут доступны на территории зоны опережающего развития "Лэчэн" после того, как пройдут проверку компетентных ведомств".

Чиновник добавил, что на фоне постоянно растущего спроса местные власти намерены активно привлекать квалифицированный персонал как из других регионов КНР, так и из-за рубежа. "Лэчэн" станет ключевым центром по применению передовых препаратов и предоставлению высококачественных услуг в области эстетической медицины", - заявил замглавы комитета.

По его словам, параллельно на острове идет формирование международной потребительской зоны, тесно связанной с туристическими проектами инициативы "Один пояс - один путь". "Таким образом, все, кто будет посещать Хайнань для отдыха, смогут не только пользоваться преимуществами [местной системы] беспошлинной торговли, но и опробовать косметологические услуги высокого качества, не выезжая из страны", - пояснил У Минъюэ.

Передовая фармацевтика

Он также напомнил, что власти успешно осуществляют программу по формированию на Хайнане масштабного рынка медицинской продукции. Для этого в административном центре провинции - городе Хайкоу - идет активное формирование фармацевтического кластера, представленного ведущими компаниями КНР и других стран. Кроме того, ведется интенсивная работа по созданию научно-производственных объектов, которые позволят самому южному китайскому региону лидировать по передовым технологиям в сфере здравоохранения.

"После запуска в эксплуатацию добавленная стоимость этих проектов будет составлять 2 млрд юаней (более $315 млн) в год, они обеспечат ежегодные налоговые поступления в размере 200 млн юаней (свыше $31 млн) и позволят создать примерно 900 новых рабочих мест", - уточнил У Минъюэ. Как он отметил, речь идет о формировании индустриальной базы по выпуску медицинского оборудования, создаваемого с учетом последних разработок в области умных технологий.

"Мы применим эффективные стимулирующие меры, чтобы передовые фармацевтические компании наращивали инновационный потенциал и продвигали научно-исследовательские проекты", - добавил чиновник.

Развитие экологичного транспорта

Замглавы комитета напомнил, что к 2030 году местные дилерские центры полностью прекратят продажи автомобилей на традиционных видах топлива. По всему острову будет сформирована высокоэффективная сеть заправок для гибридных авто и машин на электрической тяге. С этой целью созданы специальная компания-оператор Yizhangwang и особая платформа, в развитии которой участвуют Хайнаньская электросетевая компания и Транспортный инвестиционный холдинг провинции Хайнань.

Как рассказал У Минъюэ, проект осуществляется с применением цифровых технологий. Для удобства владельцев зеленого автотранспорта создано приложение, позволяющее получать доступ к сервису на территории всего острова. "Ичжанван" продолжит оптимизировать функции контроля соответствующей платформы, <...> внедрять умные технологии, способствовать тому, чтобы услуги были более удобными для индивидуальных пользователей и компаний", - подытожил он.

В январе 2021 года администрация Хайнаня сообщила, что к 2025 году местные пункты таможенного контроля прекратят работу в нынешнем режиме. По словам секретаря парткома провинции Шэнь Сяомина, к 2023 году для этого будут созданы все необходимые условия, а затем в течение двух лет власти планируют согласовать второстепенные детали нового механизма. Примерно через три года жители острова станут относиться к категории населения офшорной территории с особым юридическим статусом, отличающимся от прочих граждан материкового Китая.