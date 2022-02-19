Кабмин утвердил постановление о переименовании ТОР "Нефтехимический" в Приморском крае

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Правительство России одобрило переименование территории опережающего развития "Нефтехимический" на ТОР "Находка". Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает в субботу пресс-служба кабмина.

"ТОР "Нефтехимический", расположенная в Приморском крае, будет переименована в ТОР "Находка", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, решение приняли в связи с заявками потенциальных инвесторов. Постановлением также предусмотрено расширение границ ТОР за счет включения дополнительных земельных участков. На обновленной территории построят завод по производству борной кислоты. Это позволит создать более 2 тыс. новых рабочих мест и привлечь в экономику региона не менее 324 млн рублей частных инвестиций, отмечает пресс-служба.

ТОР - специальный инструмент развития территорий, призванный стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов, способствуя тем самым росту благосостояния жителей регионов. Резидентам ТОР доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе сниженные ставки по налогам и страховым взносам и процедура свободной таможенной зоны.

Всего в Дальневосточном федеральном округе создано 22 территории опережающего развития. Количество резидентов - 561, объем инвестиций по соглашениям - более 4,4 трлн рублей. При этом уже вложено свыше 1,5 трлн рублей частных инвестиций и создали более 48 тыс. рабочих мест.