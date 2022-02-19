В индустриальной зоне Алма-Аты выявили незаконно действующую майнинговую ферму

НУР-СУЛТАН, 19 февраля. /ТАСС/. Казахстанское агентство по финансовому мониторингу (АФМ) проводит расследование в отношении майнинговой фермы, незаконно действовавшей на территории индустриальной зоны города Алма-Аты. Об этом в субботу сообщила пресс-служба агентства.

"Территориальным департаментом АФМ по Алма-Ате совместно с прокуратурой города выявлена майнинговая ферма, находившаяся на территории индустриальной зоны Алма-Аты. Вопреки нормам законодательства она осуществляла деятельность цифрового майнинга", - говорится в сообщении.

В ходе обыска в шести контейнерах найдено более 700 единиц оборудования с шифровальным комплексом для добычи цифровой криптовалюты. По данном факту проводятся следственные мероприятия, назначены экспертизы.

15 февраля министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров сообщил, что его ведомство предлагает повысить ставку налога на майнинг криптовалют в 10 раз - с 1 до 10 тенге (с $0,0023 до $0,023) за кВт ч потребленной электроэнергии.

Казахстан в последнее время являлся одним из мировых лидеров по майнингу криптовалют. Так, в августе 2021 года страна занимала второе место в мире по этому показателю (18% мирового объема майнинга) после США (35,4%). Россия находилась на третьем месте (11%).