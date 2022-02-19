Центробанк ДНР установил суточный лимит выдачи наличных по одной карте

Мюнхенская конференция по безопасности

В ЕК заявили, что ЕС не сможет в ближайшее время заменить на СПГ поставки российского газа

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен напомнила, что Россия поставляет в ЕС 40% всего закупаемого сообществом газа

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