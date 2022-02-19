Центробанк ДНР установил суточный лимит выдачи наличных по одной карте

ДОНЕЦК, 19 февраля. /ТАСС/. Центробанк Донецкой народной республики (ДНР) установил временное ограничение на объем средств, которые можно снимать в банкоматах, в размере 10 тыс. рублей в день по одной карте.
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"В целях бесперебойного обеспечения наличными денежными средствами граждан республики в период действия особого функционирования Центрального республиканского банка, правлением Центрального республиканского банка принято временное решение об установлении суточного лимита выдачи наличных денежных средств не более 10 000 российских рублей по одной платежной карте", - говорится в сообщении, размещенном в субботу на сайте Центробанка ДНР.