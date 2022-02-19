"Единая Россия" окажет гуманитарную помощь эвакуированным из Донбасса жителям

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. "Единая Россия" сформирует гуманитарные грузы для оказания помощи прибывшим в РФ беженцам из ДНР и ЛНР, необходимый объем уже согласован. Об этом в субботу заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, слова которого приводит партийная пресс-служба.

"Наша сводная группа из добровольцев МГЕР ("Молодая гвардия "Единой России" - прим. ТАСС), "Молодежки ОНФ" и движения "Мы вместе", которую мы отправили в Ростовскую область, под руководством Игоря Кастюкевича уже приступила к работе. Вместе с главой региона [Василием Голубевым] и МЧС они определили необходимый объем помощи", - сказал Турчак.

По его словам, речь идет о "детском питании, канцтоварах, гигиенических средствах, сухпайках, воде, постельном белье, бытовой технике и многом другом". "Гуманитарный груз будет формироваться в регионах по пути следования в Ростовскую область - в Московской, Тульской, Воронежской и Липецкой областях. Также помощь в его формировании окажут реготделения партии в Белгородской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Брянской областях, Ставропольском крае и ряде других субъектов РФ", - уточнил секретарь генсовета партии.

Турчак также отметил, что партийный актив в регионах, депутаты всех уровней будут оказывать содействие оперативным штабам и пунктам временного размещения в регионах, где они развернуты. "Наши добровольцы уже в круглосуточном режиме работают в Ростовской области. Оказывают юридическую помощь, медицинскую, занимаются логистикой в ПВР - помогают там, где помощь реально необходима", - резюмировал он.

В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. По поручению президента РФ Владимира Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплатят по 10 тыс. рублей.