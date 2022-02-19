Выездные банковские офисы организованы в Ростовской области для выплат жителям ДНР и ЛНР

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 февраля. /ТАСС/. Работа выездных банковских офисов организована в пунктах временного размещения эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в Ростовской области. Также для скорейшего открытия счетов для получения выплат подготовлены специальные памятки, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона по итогам заседания штаба.

"Для организации скорейшего открытия счетов для беженцев подготовлены памятки, организована работа выездных офисов представителей банка", - говорится в сообщении.

Ранее в субботу сообщалось, что выплаты по 10 тыс. рублей начали выдавать беженцам из ДНР и ЛНР. Уточняется, что губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к министерству труда и всем ответственным лицам с просьбой "в кратчайшие сроки отработать механизмы ускорения оформления выплат с учетом нарастающего потока беженцев".

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром в четверг. В ДНР и ЛНР сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры.

В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий заявили об эвакуации жителей республик в Россию. В субботу в республиках была объявлена всеобщая мобилизация. По поручению президента РФ Владимира Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплатят по 10 тыс. рублей.