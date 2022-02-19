Набережную Владикавказа начнут благоустраивать в 2023 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 февраля. /ТАСС/. Благоустройство набережной реки Терек во Владикавказе начнется в 2023 году, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Старт реконструкции запланирован на конец 2023 года. На первом этапе благоустроят участок набережной от Красногвардейского моста до Кировского", - говорится в сообщении.

Вопрос благоустройства набережной обсуждался накануне в Министерстве строительства РФ. Федеральным ведомством было предложено включить ремонт общественной территории Владикавказа в программу 100-летия со дня образования Северо-Осетинской Автономной Советской Социалистической Республики. Проект разработает Союз архитекторов РСО-Алания во главе с Русланом Аликовым при содействии специалистов федерального центра.

"Создание единого пространства, которое объединяло бы весь Владикавказ, - основная концепция нашего градостроительного плана. Сама территория достаточно большая - 21 км по обе стороны Терека. Здесь должны быть арт-пространства, библиотеки, детские площадки - все для комфортного отдыха жителей", - сказал главный архитектор города Аслан Караев.