Эксперт: в РФ стоит создать площадку для диалога с властью о контроле интернета

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Площадку для диалога с властью по теме контроля интернета и контента, который там публикуется, необходимо создать в России. Об этом заявил генеральный директор МТС Медиа/ KION Игорь Мишин на церемонии награждения четвертой Национальной премии в области веб-индустрии.

"Происходит какой-то хаос и вакханалия, какая-то попытка излишней зарегулированности интернета и контента в интернете. Среди учредителей этой премии есть Ассоциация создателей и производителей веб-контента, есть ассоциация "Интернет-видео", Ассоциация продюсеров кино и телевидения. Наверно надо будет, чтобы эти три ассоциации объединились и создали какую-то общую площадку, на которой можно будет провести нормальный диалог с различными ветвями власти", - сказал он.

Мишин призвал присоединиться к инициативе всех производителей контента в РФ и просто неравнодушных людей. "Это все чудовищно опасно и нам действительно нужна какая-то координация. И я призываю всех неравнодушных людей, производителей контента, людей, которые организуют эту премию и другие церемонии. Это праздник, это хорошо, но это праздник на фоне не очень приятных событий, которые могут привести к тому, что таких праздников больше не будет. Пусть они лучше будут эти праздники", - подчеркнул он.

Актер Юрий Стоянов поддержал Мишина и поблагодарил его за обеспокоенность ситуацией. К нему присоединился режиссер Юрий Быков.

"Я очень призываю тех людей, которые это придумывают, перестать это делать, потому что есть естественные процессы создания произведения искусства, тем более кино, и есть естественные процессы его донесения до зрителя. Мне бы очень не хотелось, чтобы мы однажды проснулись без интернета, без YouTube, или в том виде, в котором они будут нам уже не нужны", - сказал Быков.