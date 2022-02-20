Клиенты Сбербанка сообщили о сбоях в работе мобильного приложения в России

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Сбои в работе "Сбербанк онлайн" наблюдаются в России, следует из данных, размещенных на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

К 02:07 мск было зафиксировано 642 отчета о сбоях в работе приложения.

Большинство сообщивших о проблемах пользователей (57%) жалуются на сбои в работе мобильного банкинга, 25% - на проблемы в работе онлайн-банкинга, 18% - на проблемы со входом в приложение. Наиболее активно о неполадках сообщают в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Калиниградской области.