МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Сбербанк устранил сбой в работе мобильного приложения. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба банка.

"Сегодня ночью в течение непродолжительного времени по техническим причинам ряд клиентов могли столкнуться со сложностями в отображении карточных продуктов в приложении банка. Проблемы были оперативно устранены, все наши системы работают в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.

"Так как ситуация произошла в ночное время и в выходной день, она фактически не отразилась на наших клиентах. Приносим извинения за временные неудобства", - добавили в организации.

Ранее клиенты Сбербанка сообщили о сбоях в работе мобильного приложения в России. Большинство информировавших о проблемах пользователей (57%) жаловались на сбои в работе мобильного банкинга, 25% - на проблемы в работе онлайн-банкинга, еще 18% испытывали трудности со входом в приложение. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Калининградской области.

Согласно данным сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, к 02:07 мск было зарегистрировано 642 отчета о сбоях в работе приложения.