Мишустин подписал распоряжения о развитии портов Евпатория и Анадырь

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжения, в соответствии с которыми в границы морских портов Евпатория в Крыму и Анадырь в Чукотском автономном округе войдут дополнительные участки. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба кабмина.

"Новая территория порта на Чукотке будет включать земельные участки и акватории морских терминалов Беринговский, Эгвекинот и Провидения. Это поможет развитию порта и созданию новых перевалочных мощностей. В крымском порту за счет включения дополнительных земельных участков планируется создать новую инфраструктуру для обработки и хранения грузов и стоянки судов. Это будет способствовать развитию торгового мореплавания", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что работа ведется в рамках федерального проекта "Развитие морских портов".