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Правительство направит 1,7 млрд рублей на обновление трамвайного парка Владикавказа

Низкопольные трамваи будут оснащены современным звуковым оборудованием и камерами видеонаблюдения

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 1,7 млрд рублей на обновление трамвайного парка столицы Северной Осетии, сообщает пресс-служба правительства в воскресенье.

"С помощью этих средств администрация города сможет приобрести новые вагоны российского производства. Низкопольные трамваи будут оснащены современным звуковым оборудованием и камерами видеонаблюдения", - говорится в сообщении.

Владикавказ входит в десятку городов России, где впервые появился трамвай. Летом 1904 года на линию вышли 12 моторных закрытых и открытых вагонов.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияСеверная Осетия
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