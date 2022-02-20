Глава Минобороны Литвы заявил о необходимости увеличить долю военных расходов в 2022 году

ВИЛЬНЮС, 20 февраля. /ТАСС/. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что государственный бюджет Литвы на 2022 год должен быть скорректирован с учетом необходимости увеличить расходы на военные нужды, чтобы ускорить закупки вооружения.

"Для завершения процессов приобретения вооружения выделенных ресурсов будет недостаточно, поэтому в нынешней обострившейся ситуации в сфере безопасности мы предлагаем предусмотреть дополнительные расходы", - приводит его слова в воскресенье агентство BNS.

Дополнительные средства, по оценке Анушаускаса, нужны прежде всего для закупки в ближайшее время систем залпового огня и военных беспилотников. "Есть и другие планы приобретения военной амуниции, но пока мы от их обнародования воздержимся", - сказал глава ведомства.

На текущий год системе Минобороны госбюджетом Литвы выделено €1,2 млрд, что состаляет 2,05% от валового внутреннего продукта страны.