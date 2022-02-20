Reuters: у Азорских островов пятый день тушат пожар на судне с 4 тыс. автомобилей на борту

ТАСС, 20 февраля. Пожар вспыхнул в среду на судне с крупной партией автомобилей, находившемся у португальских Азорских островов. Как сообщает в воскресенье агентство Reuters, мероприятия по тушению пожара идут уже пятый день.

Согласно данным портала Marine Traffic, судно под названием Felicity Ace, идущее под панамским флагом, вышло 10 февраля из порта города Эмден в ФРГ. Его конечным пунктом назначения была гавань Дэвисвилля (штат Род-Айленд, США). Сигнал о тревоге был объявлен в среду, когда судно уже находилось в Атлантическом океане недалеко от островах Фаял, входящего в Азорский архипелаг. 22 члена экипажа судна были эвакуированы португальскими военными в тот же день.

Представители портов на Азорских островах сообщали агентству, что мероприятия по тушению пожара не могут проходить быстрее, поскольку пожарники имеют возможность ослаблять очаги огня только с внешней стороны Felicity Ace. По словам чиновников, возможность взрыва топливных баков исключает любую попытку подняться на борт для более эффективной локализации пожара.

Как сообщало агентство, на борту Felicity Ace до сих пор находятся около 4 000 автомобилей таких брендов, как Porsche, Audi и Bentley. Кроме того, как стало известно, некоторые из изделий были оснащены литий-ионнымы батареями. На данный момент нет подтверждения тому, что именно аккумуляторы стали причиной возгорания на судне. В концерне Volkswagen ("Фольксваген"), которому принадлежат три указанных бренда, не подтвердили агентству общее количество своих автомобилей на борту, заявив, что ждут дальнейшей информации и судьбе судна.