Индекс Токийский биржи упал на 2% на фоне кризиса вокруг Украины

ТОКИО, 21 февраля. /ТАСС/. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) в понедельник открылись резким падением на фоне продолжающегося кризиса вокруг Украины. Об этом свидетельствуют данные торгов.

За первые полчаса ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, упал на 2% до отметки в 26 580 пунктов. По мнению местных аналитиков, главным фактором падения стали опасения инвесторов в связи с заявлениями западных стран о готовящемся вторжении РФ в Украину, а также сообщения посольства США в Москве, которое предупредило своих граждан о якобы существующих угрозах терактов в общественных местах в Москве и Санкт-Петербурге, а также в районах вдоль границы России и Украины.

На этом же фоне произошло ослабление курса доллара к иене - с начала валютных торгов японская национальная валюта укрепилась на 0,19% до отметки в 114,88-114,89 иены за доллар.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.