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Кризис на Украине

Цена на золото вышла в Японии на рекордный уровень на фоне кризиса вокруг Украины

За один грамм металла давали более $61

ТОКИО, 21 февраля. /ТАСС/. Цена на золото достигла в Японии рекордно высокого уровня на фоне опасений, связанных с ситуацией вокруг Украины. За один грамм металла в понедельник давали 7 040 иен (более $61), свидетельствует сайт товарно-сырьевой биржи города Осака, где идут основные торги такого рода в стране. Это самая высокая цена за все время ведения операций на этой площадке.

Предыдущий рекорд такого рода был установлен в Японии в августе 2020 года. Тогда за грамм золота давали 7 032 иены.

Кризисная ситуация вокруг Украины, сообщает в понедельник телеканал NHK, способствует падению цен на акции и другие ценные бумаги, вызывает нестабильность на валютном рынке. На этом фоне многие инвесторы предпочитают переводить часть своих активов в золото, а также во фьючерсы, связанные с нефтью и зерном, отмечает телеканал.

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ЯпонияУкраинаКризис на Украине
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