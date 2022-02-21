Биржи в Южной Корее открылись падением котировок на фоне эскалации ситуации вокруг Украины

СЕУЛ, 21 февраля. /ТАСС/. Ключевые индексы южнокорейской фондовой биржи упали на 1,57% с открытием торгов в понедельник на фоне ситуации вокруг Украины. Как сообщает агентство Рёнхап, основной индекс KOSPI по состоянию на 09:18 (03:18 мск) сократился на 43,15 пункта (1,57%), до 2 701,37 пункта.

Стоимость акций крупнейшего производителя электроники Samsung Electronics снизилась на 2,02%, второго по объемам производителя компьютерных чипов SK hynix - на 3,04%. Акции интернет-поисковика Naver подешевели на 32,52%, лидера химической промышленности LG Chem - на 3,66%.

Курс национальной валюты упал на 2,95 воны, до 1 198,85 воны за доллар.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась утром 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. 18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий объявили об эвакуации жителей республик в Россию. 19 февраля в республиках начали всеобщую мобилизацию.