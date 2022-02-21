Экспорт сыра из Адыгеи за 10 месяцев 2021 года увеличился в полтора раза

МАЙКОП, 21 февраля. /ТАСС/. Адыгея экспортировала за 10 месяцев 2021 года 57,8 тонны сыра на $394 тыс. Несмотря на пандемию, это в полтора раза больше (в денежном выражении), чем годом ранее, сообщил в понедельник ТАСС руководитель Центра поддержки экспорта республики Алий Дедухов.

"Объемы экспорта молодых сычужных сыров из Адыгеи за 10 месяцев 2021 года составили $394 тыс., экспортировано 57,8 тонны. Сыры поставлялись в Германию и Азербайджан. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года это на 50,1% больше ($133 тыс.). В 2020 году предприятия республики экспортировали на $309 тыс.", - сказал Дедухов.

По данным Минсельхоза республики, 30% экспортированного регионом сыра приходится на адыгейский сыр. Это национальный продукт, который получил широкую известность не только на территории республики, но и за рубежом благодаря жестким требованиям к качеству сырья и показателям безопасности продукта, которые установлены на предприятиях региона при его производстве. Основные рынки сбыта сыра - это регионы Центрального, Северо-Западного, Уральского, Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. С 2012 года адыгейский сыр поставляется на экспорт в Германию, ОАЭ, Азербайджан и США.

О сыре

Производство адыгейского сыра закреплено за республикой, где была создана уникальная рецептура его приготовления. Адыги (черкесы) его издревле готовили в каждом доме, адыгейский сыр - это неотъемлемый компонент кавказской кухни, с ним связаны многие традиции и обычаи народа.

Впервые адыгейский сыр в промышленных масштабах начали производить в 1968 году на Шовгеновском молокозаводе. Сегодня правом выпускать "Сыр адыгейский" обладают девять предприятий республики.