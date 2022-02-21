Количество рейсов в аэропорту Феникс на Хайнане в январе вернулось к допандемийному уровню

ХАЙКОУ /Китай/, 21 февраля. /ТАСС/. Количество рейсов в международном аэропорту Феникс курортного города Санья на китайском острове Хайнань в январе полностью восстановилось до уровня, который был перед пандемией нового коронавируса. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

Издание ссылается на информацию китайской компании VariFlight, специализирующейся на круглосуточном предоставлении точных авиационных данных в глобальных масштабах. По ее сведениям, в минувшем месяце аэропорт Санья обслужил 11 798 авиарейсов - на 0,9% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Кроме того, Феникс в январе оказался лидером среди аэропортов Китая, способных ежегодно принимать более 10 млн пассажиров, по выполнению графика вылетов: он отменил всего 14,73% рейсов. Согласно опубликованной статистике, в последнее время воздушная гавань Санья продолжает наращивать не только пассажирские, но и грузовые перевозки. Так, с 5 по 12 февраля этот показатель вырос более чем на 50% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Согласно официальной статистике, количество пассажиров, воспользовавшихся услугами Феникса, в 2021 году увеличилось на 7,9%, до 16,63 млн человек. По динамике роста соответствующего показателя этот аэропорт занял 10-е место в КНР.

Санья - ведущий китайский курорт, где, согласно результатам переписи населения 2021 года, проживают уже более 1 млн человек. Среднегодовая температура воздуха в городе составляет 25,4 градуса по Цельсию, а протяженность береговой линии превышает 200 км. В прилегающей акватории насчитывается 19 бухт и примерно 40 пригодных для отдыха островов. Все это позволяет местной администрации успешно развивать яхтенный туризм и пляжный отдых.