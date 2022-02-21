Атомэнергомаш завершил изготовление парогенераторов для Курской АЭС-2

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 февраля. /ТАСС/. Завод "Атоммаш" (предприятие АО "Атомэнергомаш", машиностроительного дивизиона Росатома) завершил изготовление парогенераторов для второго блока Курской АЭС-2. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе АО "Атомэнергомаш" (АЭМ).

"В Волгодонском филиале АО "АЭМ-технологии" завершили "набивку" комплекта парогенераторов для второго энергоблока Курской АЭС-2", - говорится в сообщении.

Парогенератор - теплообменный аппарат, является частью реакторной установки и относится к изделиям первого класса безопасности. Диаметр - более 4 м, длина аппарата 15 м, вес - 340 тонн. В состав оборудования одного энергоблока АЭС входят четыре парогенератора, пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что проект Курской АЭС-2 включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт.

Акционерное общество "АЭМ-технологии", основанное в 2007 году в структуре АО "Атомэнергомаш" - машиностроительного дивизиона государственной корпорации "Росатом", в настоящее время является одной из ведущих российских компаний в области энергетического машиностроения, член "Союза машиностроителей России".