Торговля сжиженным природным газом в мире в 2021 году выросла на 6%

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Торговля сжиженным природным газом (СПГ) в мире в 2021 году выросла на 6%, до 380 млн тонн, говорится в ежегодном прогнозе развития рынков СПГ концерна Shell.

"Мировая торговля сжиженным природным газом в 2021 году выросла на 6% и составила 380 млн тонн. Рост обусловлен преодолением многими странами экономических последствий пандемии коронавируса", - сказано в отчете.

Рост спроса на СПГ и ограниченное предложение газа привели к волатильности цен на природный газ и СПГ, отмечает Shell. В частности, в октябре прошлого года цены достигли рекордно высокой отметки из-за того, что Европа, где запасы газа упали до исторически низкого уровня, пыталась обеспечить поставки СПГ для удовлетворения зимнего спроса на газ. Свою роль сыграла и неопределенность вокруг поставок газа из России, считает концерн.

"Эта волатильность подчеркивает необходимость более стратегического подхода к обеспечению бесперебойных и гибких поставок газа для избежания резких скачков цен в будущем. В середине текущего десятилетия ожидается разрыв между спросом на СПГ и его предложением, что ставит вопрос о необходимости дополнительных инвестиций для увеличения предложения и удовлетворения растущего спроса на СПГ, особенно в странах Азии", - говорится в отчете Shell.

К 2040 году глобальный спрос на СПГ вырастет на 90% по сравнению с показателями 2021 г. - превысит 700 млн тонн, ожидают в Shell. Большая часть этого спроса будет обеспечена странами Азии из-за снижения собственной добычи газа и экономическим ростом в регионе, а также из-за замены "менее экологичных энергоносителей на СПГ для улучшения качества воздуха и достижения поставленных целей по сокращению выбросов углерода".