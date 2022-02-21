ФПК увеличит уставной капитал на 1,3 млрд рублей за счет дополнительного выпуска акций

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Федеральная пассажирская компания (ФПК) увеличит уставный капитал на 1,3 млрд рублей за счет дополнительного выпуска акций по закрытой подписке. Об этом говорится в сообщении компании на сайте раскрытия информации.

"Увеличить уставный капитал АО "ФПК" путем размещения дополнительных обыкновенных акций на следующих условиях: количество размещаемых дополнительных акций - 1,3 млрд обыкновенных акций дополнительного выпуска номинальной стоимостью 1 рубль каждая", - говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что акции сможет приобрести только холдинг РЖД.

"Способ размещения дополнительных акций - закрытая подписка; круг лиц, среди которых осуществляется размещение дополнительных акций, - ОАО "РЖД", - отмечается в сообщении.

ФПК - дочерняя компания РЖД и основной российский перевозчик поездами дальнего следования.