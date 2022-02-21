Тюменские власти и "Газпром нефть" разработают стандарты продвижения технологий в ОАЭ

ТЮМЕНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Тюменской области, где добывается более 55% российской нефти и 85% газа, совместно с "Газпром нефтью" разработают подходы и стандарты продвижения российских технологий на рынок добычи нефти и газа на Ближнем Востоке, в том числе ОАЭ. Об этом сообщил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС в понедельник.

"С "Газпром нефтью" мы подписали новую модель, которая позволяет собирать новые технологические цепочки на те вызовы, которые есть у российских компаний и у компаний, добывающих в Арабских Эмиратах. Выходить на этот рынок поодиночке сложно, здесь "Газпром нефть" сыграет первую скрипку по поводу того, чтобы разработать подходы и стандарты продвижения наших технологий", - сказал он.

Пантелеев добавил, что регион со своей стороны может создать условия для объединения компаний и создания модели продвижения их продукции на рынок Ближнего Востока. "Наша задача - сложить эту модель, которая бы позволяла максимально сжать сроки, когда от идеи и желания мы приходим к реализации конкретного проекта. Мы как регион и кластер готовы поддерживать работу конкретными шагами", - подчеркнул Пантелеев.

Генеральный директор ассоциации "Нефтегазовый кластер" Александр Сакевич отметил, что на рынке ОАЭ и Ближнего Востока до настоящего времени в большей степени применялись технологии по добыче и поиску углеводородов так называемой большой четверки. Но сейчас благодаря работе на территории компании "Газпром нефть" кластер начал выстраивать похожую модель выхода на рынок ОАЭ через компанию ADNOC (национальная нефтяная компания Абу-Даби).

"Те технологические вызовы, которые компания ADNOC транслирует, и те технологии, которые она готова воспринимать, мы здесь в России достаточно четко описываем, делаем перевод, передаем нашим компаниям, смотрим, все ли релевантно - то, что предлагается. И с коллегами из "Газпром нефти" будем работать над продвижением тех технологий, которые, по нашему мнению, имеют перспективу выхода на Ближний Восток", - рассказал он, уточнив, что работа продолжится в марте на совместной бизнес-миссии с "Газпром нефтью" при поддержке Минпромторга РФ.

Руководитель проектного офиса по коммерциализации "Газпром нефть" Денис Прокофьев отметил, что в настоящее время для компаний, которых рекомендует "Нефтегазовый кластер", специалисты смогут сделать высокую оценку рынка, помочь с бизнес-девелопментом, наладить связи с потенциальными заказчиками, чтобы отработать все необходимые механизмы.