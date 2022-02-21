В Астраханской области в 2022 году прогнозируют увеличение урожая картофеля и зерновых

АСТРАХАНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Аграрии Астраханской области ожидают рост всех показателей в отрасли растениеводства по сравнению с прошлым годом. В частности, прогнозируется увеличение урожая картофеля, зерновых и овощей, выращиваемых в открытом грунте, сообщается в понедельник на странице регионального министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности в Instagram.

"Прогноз посевных площадей сельскохозяйственных культур на 2022 год в организованном секторе составляет 90 тыс. га с ростом 105% к уровню прошлого года. Из них - овощи открытого грунта составляют 21,6 тыс. га с ростом 106% к 2021 году с планируемым объемом производства 1 296 тыс. тонн, картофель - 11,7 тыс. га с ростом 111% с планируемым объемом производства 394,2 тыс. тонн и зерновые - 18,5 тыс. га с ростом 110 % и объемом производства 69,2 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

Уточняется, что объем производства бахчевых культур в 2022 году планируется на уровне прошлого года. Арбузы и дыни будут высажены на площади около 9 тыс. га с объемом производства более 300 тыс. тонн.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минсельхоза, все заготовленные семена прошли проверку на сортовые и посевные качества, в настоящий момент заключены соглашения с заводами-производителями по приобретению минеральных удобрений. Астраханская область входит в число субъектов, лидирующих по внесению минеральных удобрений на единицу площади, отметили в пресс-службе.

Сельское хозяйство - одна из стратегических отраслей Астраханской области, в 2020 году регион стал первым в стране по производству овощей. Лидирующие позиции в агропромышленном комплексе сохраняет отрасль растениеводства. В регионе работают более 150 сельхозпредприятий, около 3 тыс. фермерских хозяйств.