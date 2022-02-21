Резидент "Сколково" предложил новый подход к выплате кешбэка для поддержки производителей

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Россельхозбанк и CASHOFF, резидент фонда "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ), запустили кешбэк за товары повседневного спроса FMCG (fast-moving consumer goods). Выплаты бонусов обеспечиваются напрямую производителями, сообщила в понедельник пресс-служба фонда.

"Мы провели переговоры с FMCG-производителями и фермерами, составили каталог из 150+ акций. Опыт CASHOFF показывает, что эффект от внедрения этой технологии для банка включает увеличение транзакционной активности на 14%, доходности по карточным продуктам на 33%. Уверен, что запуск кешбэк-акций за счет производителей на площадке одного из крупнейших российских банков даст существенный синергетический эффект для всех участников рынка", - сказал основатель и генеральный директор CASHOFF Дмитрий Горьков, слова которого приводятся в сообщении.

Пользователь совершает покупку из списка акционных товаров в любом магазине, офлайн или онлайн. Затем загружает чек в приложение с помощью QR-кода или вручную. Начисленный рублевый кешбэк можно перевести на карту банка. Для облегчения клиентского пути, в будущем чеки от покупок будут загружаться автоматически.

Как пояснили в фонде, кешбэк от CASHOFF - это новый подход к реализации банковских программ лояльности. В отличие от конкурентов выплаты по кешбэку обеспечиваются не банками, а производителями товаров. При этом у банков появляется дополнительный источник дохода - комиссия от производителя за каждое кешбэк-предложение.

Для производителей, по данным "Сколково", это новый digital-канал целевого взаимодействия с потребителями, а для покупателей - экономия и увлекательный опыт в цифровом банкинге. Стартап берет на себя все обязательства по взаимодействию с FMCG производителями - расчет фонда для выплаты кешбэка клиентам банка, подготовку креативов и коммуникационных кампаний, перечисление комиссии в банк в виде процента от оборота купленных акционных товаров.

Акселератор РСХБ

В начале 2020 года Фонд "Сколково" и Россельхозбанк запустили конкурсный проект "Акселератор РСХБ" по поиску перспективных стартапов для финансового и агропромышленного секторов. Победитель - компания CASHOFF - предложила сервис кешбэка через банковское приложение.

"Фонд является провайдером инновационных программ и активно участвует в цифровой трансформации банка и агросектора. Наша совместная программа помогает технологическим стартапам запускать и масштабировать свои проекты вместе с банком и его клиентами - фермерами и агрохолдингами. Акселерация "Сколково" выгодна для обеих сторон", - отметил директор центра финансовых технологий "Сколково" Павел Новиков, слова которого приводятся в сообщении.