МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Ростуризм скорректировал целевые показатели стратегии развития туризма в России и ввел в нее новые показатели. Об этом сообщил заместитель руководителя ведомства Григорий Прокуронов в ходе круглого стола в Совете Федерации.

"В начале февраля были внесены изменения в распоряжение правительства. Были введены как новые показатели, так и скорректированы действующие показатели, целевые показатели развития туризма", - сказал Прокуронов.

Он отметил, что все показатели синхронизированы с национальным проектом "Туризм и индустрия гостеприимства".

"Это пять показателей: число туристических поездок к 2030 году - 140 млн человек; число въездных туристических поездок - то есть это иностранные туристы - на 2030 год - 42 млн человек; экспорт услуг в денежном выражении к 2030 году мы должны достичь $22 млрд; средняя численность работников - этот показатель включен впервые в стратегию - к 2030 году должна составить 4,8 млн человек занятых и количество номерного фонда, прошедшего классификацию и учтенного в нашем соответствующем реестре, - (должно увеличиться - прим. ТАСС) с 750 тыс. единиц до 909 тыс. единиц", - рассказал замглавы Ростуризма.

По его словам, Ростуризм совместно с заинтересованными органами исполнительной власти разработал план реализации стратегии. Он также синхронизирован с мероприятиями нацпроекта и госпрограммы, содержит около 71 мероприятия. На сегодняшний день стратегия согласована со всеми заинтересованными органами, участвующими в их реализации, добавил Прокуронов.

"План направлен в правительство. Мы сейчас находимся в режиме доработки его по замечаниям аппарата правительства. Нам коллеги дали предложения и соображения на эту тему. Мы его сейчас дорабатываем и будем готовиться к внесению его в правительство повторно", - добавил он.