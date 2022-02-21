Трутнев: заполняемость самолетов на новых маршрутах "Авроры" составляет не менее 60%

ТАСС, 21 февраля. Самолеты на новых маршрутах единой дальневосточной авиакомпании "Аврора" заполнены как минимум на 60%. Об этом на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с зампредами правительства России сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"Заполняемость новых маршрутов ["Авроры"] высокая: в среднем от 60% и выше. В 2021 году по 20 новым маршрутам внутри ДФО компанией перевезено более 69 тыс. пассажиров. В 2022 году мы значительно увеличим количество маршрутов и планируем перевезти 250 тыс. пассажиров", - сказал он.