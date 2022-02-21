{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Трутнев: заполняемость самолетов на новых маршрутах "Авроры" составляет не менее 60%

По словам полпреда президента России в ДФО, всего в этом году самолетами компании планируется перевезти 250 тыс. человек

ТАСС, 21 февраля. Самолеты на новых маршрутах единой дальневосточной авиакомпании "Аврора" заполнены как минимум на 60%. Об этом на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с зампредами правительства России сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"Заполняемость новых маршрутов ["Авроры"] высокая: в среднем от 60% и выше. В 2021 году по 20 новым маршрутам внутри ДФО компанией перевезено более 69 тыс. пассажиров. В 2022 году мы значительно увеличим количество маршрутов и планируем перевезти 250 тыс. пассажиров", - сказал он.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссияДальний Восток
В Fitch заявили, что нерегулируемый крипто-майнинг несет риски для энергетического сектора
Отсутствие прозрачности затрудняет планирование инвестиций в расширение сетей и производство энергии, полагают в агентстве
Читать полностью