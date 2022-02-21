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Комитет Думы поддержал в I чтении законопроект о снижении административной нагрузки на МСП

Законопроект вводит "право на ошибку", то есть позволяет не штрафовать, а предупреждать предпринимателей при первом нарушении, отметил первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Дмитрий Вяткин

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в понедельник рекомендовал депутатам принять в I чтении законопроект, направленный на снижение административной нагрузки на малый и средний бизнес. Об этом сообщил член комитета, первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Дмитрий Вяткин, слова которого приводит пресс-служба фракции.

"Этот законопроект разработан группой по подготовке нового КоАП совместно с Корпорацией МСП, Минэкономразвития и объединениями предпринимателей. Комитет по законодательству рекомендовал принять его в I чтении", - отметил Вяткин.

По его словам, законопроект в первую очередь вводит так называемое право на ошибку, то есть позволяет не штрафовать, а предупреждать предпринимателей при первом нарушении.

"Во-вторых, предусматривается уменьшение штрафа для малых предприятий. Теперь он будет равен размеру штрафа, применяемого к индивидуальным предпринимателям, или будет составлять не более половины штрафа для юрлица", - приводит слова Вяткина пресс-служба фракции.

Кроме того, подчеркнул Вяткин, проект исключает двойную ответственность. "То есть не будет больше штрафов за одно и то же нарушение и юридическому, и должностному лицу", - отметил депутат. Помимо этого, новые нормы направлены на отмену практики суммирования штрафов. Так, проектом предлагается ввести формулу "одна проверка - один штраф".

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