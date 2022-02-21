Годовая инфляция в России в I квартале 2022 года составит 8,5%

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Годовая инфляция в России в I квартале 2022 г. составит 8,5%, следует из доклада Банка России о денежно-кредитной политике.

"С учетом фактических данных за IV квартал 2021 года и январь 2022 года и предположения о сохраняющейся инерционности ценовых процессов, а также с учетом произошедшего в ноябре - январе ослабления курса рубля и более высокой, чем ожидалось ранее, экономической активности, Банк России повысил прогноз годовой инфляции на I квартал 2022 года до 8,5% в годовом выражении", - указано в докладе.

По данным ЦБ, в части продовольственной инфляции сохраняются риски, связанные с урожаем овощей, а также мировой конъюнктурой. Рост цен на непродовольственные товары во многом связан с недооценкой устойчивости процессов в условиях сохраняющегося давления со стороны высоких логистических затрат и удорожания сырья. В ценах на услуги, отметил ЦБ, главным источником волатильности являлся зарубежный туризм.

"По сравнению с октябрьским прогнозом обновленный базовый прогноз предполагает более длительное сохранение логистических проблем на глобальных рынках, а также более слабый курс рубля из-за повышенной страновой риск-премии. <…> В то же время, несмотря на общее повышение инфляционного фона, Банк России ожидает постепенного снижения инфляционного воздействия, что будет отражаться в динамике устойчивых показателей инфляции", - отмечается в докладе.

Ранее Банк России повысил прогноз по инфляции в РФ на 2022 год и теперь ждет рост цен на 5-6% вместо ранее ожидавшихся 4-4,5%. При этом инфляция вернется к цели в середине 2023 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

Годовая инфляция в России в январе, по данным ЦБ РФ, увеличилась до 8,7% (после 8,4% в декабре 2021 года). По оценке на 4 февраля, она составляла 8,8%.